Политолог Ищенко отметил невроз канцлера ФРГ Шольца от слов Путина о «геноциде» в Донбассе

Москва, 19 февраля. Слова российского лидера Владимира Путина о геноциде в Донбассе вызвали напряжение у канцлера Германии Олафа Шольца. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко.

Глава России во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с Шольцем в Москве впервые в своей речи использовал термин «геноцид» к ситуации на Донбасе. Политолог Ищенко отметил, что лишь одно слово из речи Путина заставило канцлера ФРГ занервничать, так как тот понимает, что в международном праве геноцид дает возможность стране по соседству использовать любые меры, чтобы его предотвратить.

Политолог отметил, что сам Запад использовал этот прием во многих случаях: в Югославии, в Ираке и в Сирии. И в словах Путина звучал намек на это, отметил Ищенко.

«Когда Шольц услышал о геноциде, он очень забеспокоился, и не потому, что Россия может отправить войска в Донбасс. Когда они услышали о геноциде, они поняли, что это уже касается не только Донбасса. Если есть геноцид, то есть не только пострадавшие, но и виновные, которые должны быть наказаны. В таком случае обязанность каждого государства – искать их, доставать, хватать и судить везде, где оно может их достать. Учитывая состояние Украины, их можно достать во Львове и даже дальше», – сказал Ищенко в эфире «Вести FM».

По мнению Ищенко, Шольц занервничал, потому что понял, что американское посольство США может из Львова перебраться в столицу ФРГ. Переговоры Путина и Шольца состоялись в Кремле 15 февраля. В ходе встречи глава РФ отметил, что его интересует мнение канцлера Германии о том, что происходит в мире.