Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 11:09
11:08
Происшествия
Одну из сцен театра оперы и балета в Астрахани охватил пожар
11:07
Политика
Замглавы МЧС РФ Яцуценко: беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов России
11:07
Происшествия
В Казахстане расследуют дело против экс-директора нефтеперерабатывающего завода
11:06
Экономика
Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры
11:05
Спорт
Йоханнес Клебо не смог закончить гонку на пекинских Играх-2022
10:58
Общество
Пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну
10:57
Происшествия
Врача с автоматом заметили в больнице им. Семашко в Пушкине
10:57
Общество
«Кусачее» ЖКХ и другие проблемы: почему петербургские пенсионеры приходят за помощью в «Добродомик»
10:56
Общество
Более 40 человек спасли из горящей многоэтажки в Усолье-Сибирском
10:55
Армия
На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы
Все новости

Политолог Ищенко отметил невроз канцлера ФРГ Шольца от слов Путина о «геноциде» в Донбассе

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 10:39
Политика
Политолог Ищенко отметил невроз канцлера ФРГ Шольца от слов Путина о «геноциде» в Донбассе
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 19 февраля. Слова российского лидера Владимира Путина о геноциде в Донбассе вызвали напряжение у канцлера Германии Олафа Шольца. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко.

Глава России во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с Шольцем в Москве впервые в своей речи использовал термин «геноцид» к ситуации на Донбасе. Политолог Ищенко отметил, что лишь одно слово из речи Путина заставило канцлера ФРГ занервничать, так как тот понимает, что в международном праве геноцид дает возможность стране по соседству использовать любые меры, чтобы его предотвратить.

Политолог отметил, что сам Запад использовал этот прием во многих случаях: в Югославии, в Ираке и в Сирии. И в словах Путина звучал намек на это, отметил Ищенко.

«Когда Шольц услышал о геноциде, он очень забеспокоился, и не потому, что Россия может отправить войска в Донбасс. Когда они услышали о геноциде, они поняли, что это уже касается не только Донбасса. Если есть геноцид, то есть не только пострадавшие, но и виновные, которые должны быть наказаны. В таком случае обязанность каждого государства – искать их, доставать, хватать и судить везде, где оно может их достать. Учитывая состояние Украины, их можно достать во Львове и даже дальше», – сказал Ищенко в эфире «Вести FM».

По мнению Ищенко, Шольц занервничал, потому что понял, что американское посольство США может из Львова перебраться в столицу ФРГ. Переговоры Путина и Шольца состоялись в Кремле 15 февраля. В ходе встречи глава РФ отметил, что его интересует мнение канцлера Германии о том, что происходит в мире.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко отметил невроз канцлера ФРГ Шольца от слов Путина о «геноциде» в Донбассе
путин донбасс шольц
Комментировать