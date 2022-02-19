Глава Knorr-Bremse Мангольд: прагматизм Путина исключает версию «вторжения» на Украину

Берлин, 19 февраля. Россия не намерена развязывать войну с Украиной, так как это идет вразрез с ее стратегическими целями, заявил глава совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.

В комментарии для издания Handelsblatt он выступил против спекуляций Запада о якобы готовящемся «наступлении» ВС РФ. Представитель крупного немецкого бизнеса напомнил, что Москва стремится остановить расширение Североатлантического альянса, но война никак не поспособствует решению этой задачи. Более того, версию с военным столкновением исключает прагматизм президента России Владимира Путина, заметил Мангольд.

Министерство обороны РФ /

«Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе, — заявил топ-менеджер Knorr-Bremse. — Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм».

В последнее время на Западе активно спекулируют темой якобы готовящегося «наступления» российской армии на Украину. Прежние прогнозы политиков и СМИ не сбылись, потому президент США Джо Байден озвучил новые сроки «вторжения». Как сообщает RT, позицию американской стороны ранее раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.