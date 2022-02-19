Губернатор Ростовской области Голубев: в регионе находится 1692 беженца из Донбасса

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Ростовская область приняла 1692 человека, эвакуированных из ЛДНР. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Недавно в Луганской и Донецкой народных республиках начали вывозить мирных жителей из-за угрозы атаки Украины. Из Донбасса эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. По словам Голубева, на утро 19 февраля в Ростовской области разместили 1692 беженца.

«В пунктах временного размещения у нас сегодня находятся, на утро информация, достаточно ранняя, 1692 человека, 737 детей. Пунктов временного размещения задействовано восемь», — пояснил глава региона на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Ранее стало известно, что всего в Россию вывезли около шести тысяч жителей Донбасса. На границе уже также развернули пункты помощи для эвакуированных.