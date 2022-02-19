Глава ЛНР Пасечник запретил совершеннолетним мужчинам выезд за пределы региона

Луганск, 19 февраля. Жители Луганской Народной Республики мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет не смогут больше выехать за пределы республики. Соответствующий приказ отдал руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

Известно, что ранее он призвал мирных жителей региона эвакуироваться.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — отметил Пасечник.

Сообщалось, что глава Луганской Народной Республики подписал указ о начале всеобщей мобилизации. Руководитель ДНР Денис Пушилин принял аналогичное решение на фоне резкого ухудшения ситуации в Донбассе.