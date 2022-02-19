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«Большая двадцатка» объяснила затягивание процесса восстановления мировой экономики

Экономика
«Большая двадцатка» объяснила затягивание процесса восстановления мировой экономики
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Вашингтон, 19 февраля. Планетарная экономика постепенно реабилитируется от ударов пандемии коронавирусной инфекции, однако данный процесс сталкивается с определенными трудностями, отмечается в итоговом заявлении G20 по результатам встречи в Индонезии.

Возникновение новых модификаций вирусного патогена, а также угрозы, связанные с повышением градуса внешнеполитической напряженности и сбоями в логистических цепочках несколько тормозят восстановление мировой экономики. Соответствующее заявление сделали министры финансов, а также руководители центробанков государств, входящих в «Группу двадцати». Документ опубликовал Минфин США.

«Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов (вируса — Прим. ред.) сказываются на темпах восстановления», — указывается в документе.

Представители G20 отмечают, что «восстановление, как ожидается, будет происходить несинхронно», так как доступ к вакцинам против COVID-19 является неравным, в поставках наблюдаются перебои, спрос не соответствует предложению. Помимо этого, в мире продолжают расти цены на энергоресурсы и другое сырье, что поддерживает рост инфляции.

«Большая двадцатка» также объявила, что продолжит работать над укреплением устойчивости цепочек поставок продукции по всему миру. В дополнение к этому, объединение займется анализом климатических рисков.

Саммит лидеров G20, который проходил ранее в Риме с 30 по 31 октября 2021 года, многие аналитики называют безрезультатным. Эксперты отмечают, что важные международные проблемы нельзя решать без привлечения России и Китая.

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g20 минфин сша мировая экономика коронавирус
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