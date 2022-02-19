Капризов отдал передачу и забросил шайбу в своей юбилейной игре в НХЛ

Миннесота, 19 февраля. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды» (2:6) заброшенной шайбой и результативной передачей.

Для 24-летнего форварда этот матч был 100-м в НХЛ, а заброшенная шайба — 50-й. В общей сложности в активе россиянина 112 (50+62) очков в заокеанской лиге. В сезоне-2021/22 на его счету 45 матчей.

«Флорида» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Миннесота» идет на второй позиции на Западе.

В январе 2022 года Капризов обогнал по количеству набранных очков Павла Буре и Сергея Макарова за первые 90 матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дочь музыкального исполнителя Дмитрия Маликова Стефания тяжело переживает расставание с Кириллом Капризовым. Девушка пожаловалась подругам о проблемах в личной жизни.