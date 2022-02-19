Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 11:08
11:07
Политика
Замглавы МЧС РФ Яцуценко: беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов России
11:07
Происшествия
В Казахстане расследуют дело против экс-директора нефтеперерабатывающего завода
11:06
Экономика
Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры
11:05
Спорт
Йоханнес Клебо не смог закончить гонку на пекинских Играх-2022
10:58
Общество
Пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну
10:57
Происшествия
Врача с автоматом заметили в больнице им. Семашко в Пушкине
10:57
Общество
«Кусачее» ЖКХ и другие проблемы: почему петербургские пенсионеры приходят за помощью в «Добродомик»
10:56
Общество
Более 40 человек спасли из горящей многоэтажки в Усолье-Сибирском
10:55
Армия
На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы
10:54
Экономика
Восстановление российской экономики связали с ростом доходов населения
Все новости

Капризов отдал передачу и забросил шайбу в своей юбилейной игре в НХЛ

Спорт
Капризов отдал передачу и забросил шайбу в своей юбилейной игре в НХЛ
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Миннесота, 19 февраля. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды» (2:6) заброшенной шайбой и результативной передачей.

Для 24-летнего форварда этот матч был 100-м в НХЛ, а заброшенная шайба — 50-й. В общей сложности в активе россиянина 112 (50+62) очков в заокеанской лиге. В сезоне-2021/22 на его счету 45 матчей.

«Флорида» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Миннесота» идет на второй позиции на Западе.

В январе 2022 года Капризов обогнал по количеству набранных очков Павла Буре и Сергея Макарова за первые 90 матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дочь музыкального исполнителя Дмитрия Маликова Стефания тяжело переживает расставание с Кириллом Капризовым. Девушка пожаловалась подругам о проблемах в личной жизни.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Капризов отдал передачу и забросил шайбу в своей юбилейной игре в НХЛ
хоккей кирилл капризов нхл
Комментировать