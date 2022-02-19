Якутия готова принять 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

Якутск, 19 февраля. Якутия может разместить у себя полторы тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава российского региона Айсен Николаев.

По его словам, ряд местных предприятий готовы предоставить рабочие места для вынужденных переселенцев.

«Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства», — сказал он.

Стоит отметить, что на текущий момент продолжается процесс эвакуации жителей ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации. По последним данным, около 6000 переселенцев уже пересекли границу.