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Якутия готова принять 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 10:18
Политика
Якутия готова принять 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Якутск, 19 февраля. Якутия может разместить у себя полторы тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава российского региона Айсен Николаев.

По его словам, ряд местных предприятий готовы предоставить рабочие места для вынужденных переселенцев.

«Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства», — сказал он.

Стоит отметить, что на текущий момент продолжается процесс эвакуации жителей ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации. По последним данным, около 6000 переселенцев уже пересекли границу.

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