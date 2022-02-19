Повторение 2014 года: США и НАТО поставили мир на грань войны из-за Украины

Начну с того, что сегодня в целях спасения жизней мирного населения непризнанных республик в Донбассе началась массовая эвакуация. Десятки тысяч человек через пограничные переходы уходят в Россию — страну, которая заявила о готовности защитить русскоязычное население украинского юго-востока от бесчинств украинских нацистов, которые, опираясь на поддержку Запада, призывают к тотальному уничтожению «сепаратистов». Последние несколько дней подразделения ВСУ, стянутые к линии соприкосновения сторон, приступили к массированным артиллерийским обстрелам населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, диверсионные группы пытаются проникнуть вглубь территории ЛДНР с целью проведения террористических актов, направленных как на моральное подавление населения республик, так и его уничтожение через диверсии на особо опасных объектах промышленности. К чести Народной милиции, две такие группы были частично уничтожены и частично рассеяны.

Со стороны Украины на линии соприкосновения сосредоточена огромная группировка войск, численность которой разведка ДНР оценивает в 120–150 тысяч человек, фактически — все боеспособные подразделения ВСУ. Здесь есть все: танки Т-64БВ, крупнокалиберные артиллерийские системы «Гвоздика», «Акация», Д-30, «Гиацинт», системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», а также бригада тактических ракетных комплексов «Точка-У» — Минские соглашения запрещают сторонам конфликта размещать тяжелое вооружение непосредственно у линии соприкосновения, однако Киев игнорирует это простое требование, которое должно снижать уровень военного напряжения. И самое интересное — разведка непризнанных республик в последние несколько дней фиксировала работу инженерно-саперных подразделений ВСУ по снятию минных полей перед своим передним краем, что во всех случаях может говорить о подготовке Киевом наступления, которое должно последовать сразу после проделывания проходов в минных полях. Другого смысла снимать мины в данной ситуации не существует. Возможно, именно этот признак предстоящего наступления и стал основанием для принятия главами республик решения об эвакуации населения.

Федеральное агентство новостей /

Оставление населения в зонах предстоящей оккупации ставит людей перед «жаждущими крови украинскими нацистами», немалое число которых присутствует в так называемых «добровольческих батальонах», структурно входящих в состав ряда боевых бригад ВСУ после реорганизации украинской армии в 2016–2018 годах. Страшно представить, что будут творить с населением Донбасса эти нелюди, которые в 2014 и 2015 годах уже имели возможность показать свою звериную натуру. К слову, сейчас как раз и повторяется 2014 год, когда неонацисты заливали кровью юго-восток Украины, опираясь на совершенно конкретную и ясно выраженную поддержку Запада, в свою очередь стремящегося втянуть Россию в очередную войну, чтобы хоть каким-то еще способом замедлить ее поступательное развитие.

Вне всякого сомнения, нависшая над Донбассом угроза украинской агрессии стала ответом Запада в лице США и НАТО на требования Москвы принять гарантии безопасности, что должно было в итоге снизить общее напряжение, возникшее в результате опасного размещения контингентов НАТО у российских границ. Но нет, Вашингтон и Брюссель не готовы пойти на деэскалацию нарастающего конфликта и, подкидывая дровишки в костер (передавая Украине сотни тонн вооружения), лишь раздувают пожар, способный привести к мировой войне. Хочется задаться вопросом — чем вызвана такая смелость по отношению к государству, имеющему ядерное оружие? Однако, скорее всего, вопрос этот не выйдет за рамки риторического — ослиное упрямство Запада вполне очевидно, и руководство Украины лишь подыгрывает Вашингтону, накаляя обстановку своими заявлениями о невозможности решить проблему Донбасса путем исполнения Минских соглашений.

Федеральное агентство новостей /

Семь лет назад, когда происходило подписание «Минска-2», Париж и Берлин гарантировали исполнение Киевом достигнутых договоренностей, но вот уже прошло семь лет, а ни один из пунктов соглашения так и не выполнен. Зеленский, который пришел к власти на волне «миротворчества», теперь занимает непонятную и необъяснимую позицию: когда ему надо, он говорит, что выполнение «Минска-2» невозможно, так как оно приведет к развалу Украины, когда же он вдруг представляет себе «российскую агрессию», он верещит, что в таком случае «Минск-2» утрачивает легитимность и по этой причине не будет исполнен. Берлин и Париж не спешат исполнять свою роль гарантов, позабыв, с каким неистовым энтузиазмом они толкали Киев к Минским соглашениям семь лет назад. Складывается такое ощущение, что всем выгоден этот тлеющий конфликт. Всем, кроме населения Донбасса. И России, на пороге которой горит фитиль огромной бомбы, могущей рвануть в любой момент — в тот, когда ты этого совсем не ждешь.

Когда-то президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему он не идет на разговор с Зеленским, ответил, что не видит в Зеленском человека, с которым можно строить разговор об Украине, ясно давая понять, что фактически не Зеленский управляет Украиной, а западные кураторы, которые в 2014 году реализовали в Киеве государственный переворот и захватили власть, изгнав легитимного президента. Теперь те слова российского президента ясны как никогда — череда событий дает понять, что, действительно, Владимир Зеленский скорее ненадлежащий ответчик, чем действительный лидер страны, и делает он только то, что скажут ему из-за океана.

Семь лет страдают жители Донбасса, на собственных жизнях испытывая влияние «западных ценностей», к которым так активно шла постмайданная Украина. Сегодня в Донбассе все дышит войной — украинская армия выстроилась в каре, проходы в минных полях сняты, они вот-вот двинутся вперед — убивать украинцев и русских, живущих в непризнанных республиках. Кто-то должен остановить это безумие, творящееся в центре цивилизованной Европы!

Так может, пришло время вспомнить «принуждение к миру» образца 2008 года, когда зарвавшегося президента Грузии Михаила Саакашвили, науськиваемого Вашингтоном, очень быстро вразумили миротворческие аргументы, предъявленные Россией в жарком августе?

Может быть, пора уже вспомнить слова президента и Верховного главнокомандующего России Владимира Путина, который, вспоминая жизнь питерских подворотен, говорил, что «если драка неизбежна, бить надо первым»?