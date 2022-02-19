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Эксперт Колбикова оценила вероятность падения стоимости газа на рынке ЕС в 2022 году

Экономика
Эксперт Колбикова оценила вероятность падения стоимости газа на рынке ЕС в 2022 году
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Котировки газа в Европе в текущем году вряд ли упадут. Об этом заявила РИА Новости старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова.

По ее словам, игроки рынка ожидают сохранения стоимости голубого топлива на уровне 800 долларов за тысячу кубометров. Данные лондонской биржи ICE указывают, что цены фьючерсов на газ с поставкой как в марте этого года, так и в первом квартале следующего — на одном уровне.

Ограниченное повышение среднегодовых производственных мощностей (на 14 млрд «кубов») вместе с высоким предъявляемым спросом на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке СПГ способны привести к развитию дефицита. Это ужесточит конкуренцию за газ и тем самым станет подстегивать рост европейских спотовых цен, считает эксперт.

Евросоюз намерен сформировать стратегические запасы газа, чтобы заранее подготовиться к следующей зиме или вероятному кризису, связанному с нехваткой энергоресурсов и высокими ценами на них.

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газ европа энергокризис
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