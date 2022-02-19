Facebook заморозил аккаунт администрации донецкой Горловки

Горловка, 19 февраля. Страница администрации города в Донецкой области в Facebook оказалась заблокированной. Об этом рассказал ее глава Иван Приходько.

Недавно в ЛДНР началась эвакуация мирных жителей. Женщин, детей и стариков вывозят в Ростовскую область. Приходько рассказал, почему заморозили страницу администрации Горловки в Facebook.

«Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в РФ в связи с угрозой начала боевых действий со стороны украинских вооруженных сил», — пояснил он.

Ранее украинская армия нанесла минометный удар по окраине Горловки. Об этом рассказали в Донецкой Народной республике.