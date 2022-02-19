Сенатор Косачев назвал речь Байдена по ситуации на Украине предательством миллионов людей

Москва, 19 февраля. Речь американского президента Джо Байдена по ситуации в Донбассе может быть расценена как поощрение силовой операции с украинской стороны. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Слова главы США Байдена можно рассматривать как его одобрение силовой операции со стороны Киева, написал Косачев у себя в Facebook после выступления американского лидера перед журналистами по поводу ситуации на Украине.

«Сказанное сейчас – это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного – чтобы они предотвратили войну», – написал Косачев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский лидер во время выступления никак не упомянул проблемы жителей Донбасса. Байден делал акцент в речи на том, что российские войска расположились со всех сторон от украинской границы. Однако Захарова так и не поняла, о чем хотел сказать глава Белого дома.