Депутат Водолацкий: беженцы из ДНР и ЛНР начнут получать матпомощь в ближайшее время

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий объявил, что в скором времени прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам начнут предоставлять денежные выплаты.

Единовременные пособия в объеме 10 тыс. рублей вскоре будут предоставляться приезжающим из Донецкой и Луганской народных республик. По словам парламентария, финансовая поддержка начнет осуществляться в самое ближайшее время.

Кроме того, добавил депутат от региона, никаких проблем с организацией процедуры выдачи денежных средств не наблюдается.

Первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном подчеркнул, что субъект уже получил 5 млрд рублей на реализацию выплат беженцам из Донбасса. Ночью группа МЧС прибыла в Ростовскую область для того, чтобы организовать прием жителей Донбасса.

«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — цитирует Гуськова ТАСС.

Власти ЛНР и ДНР ранее в пятницу сообщили, что начинают временную эвакуацию местных граждан в Ростовскую область, так как растет угроза вторжения со стороны Украины. Эвакуация затрагивает преимущественно пожилых людей, детей и женщин.