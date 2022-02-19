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Депутат Водолацкий: беженцы из ДНР и ЛНР начнут получать матпомощь в ближайшее время

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 10:03
Экономика
Депутат Водолацкий: беженцы из ДНР и ЛНР начнут получать матпомощь в ближайшее время
ФБА «Экономика сегодня»

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Депутат Государственной думы от Ростовской области Виктор Водолацкий объявил, что в скором времени прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам начнут предоставлять денежные выплаты.

Единовременные пособия в объеме 10 тыс. рублей вскоре будут предоставляться приезжающим из Донецкой и Луганской народных республик. По словам парламентария, финансовая поддержка начнет осуществляться в самое ближайшее время.

Кроме того, добавил депутат от региона, никаких проблем с организацией процедуры выдачи денежных средств не наблюдается.

Первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном подчеркнул, что субъект уже получил 5 млрд рублей на реализацию выплат беженцам из Донбасса. Ночью группа МЧС прибыла в Ростовскую область для того, чтобы организовать прием жителей Донбасса.

«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — цитирует Гуськова ТАСС.

Власти ЛНР и ДНР ранее в пятницу сообщили, что начинают временную эвакуацию местных граждан в Ростовскую область, так как растет угроза вторжения со стороны Украины. Эвакуация затрагивает преимущественно пожилых людей, детей и женщин.

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Все новости / Экономика / Депутат Водолацкий: беженцы из ДНР и ЛНР начнут получать матпомощь в ближайшее время
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