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Более шести с половиной тысяч человек покинули ДНР из-за эскалации напряженности

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 10:14
Политика
Более шести с половиной тысяч человек покинули ДНР из-за эскалации напряженности
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Донецк, 19 февраля. Эвакуация жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжается. На текущий момент регион покинули более шести с половиной тысяч человек.

Точные данные касательно вывода населения приводит местное Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).

«По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — говорится в отчете ведомства.

Вместе с тем в МЧС добавили, что мероприятия по развертыванию пунктов жизнеобеспечения в связи с эвакуацией уже закончено. Речь идет об Успенке, Мариновке, Ульяновском и Новоазовске.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах Киева начать полномасштабную военную операцию против республик. В регионе объявлена всеобщая мобилизация.

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