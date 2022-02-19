Расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» отразили «ракетный удар» с моря на учениях в Крыму

Севастополь, 19 февраля. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота ВМФ РФ выполнили задачи по обороне Крыма и Кавказского побережья в ходе учений, сообщает пресс-служба ЧФ.

В рамках тренировочных мероприятий военнослужащие отработали отражение ракетных ударов корабельными группировками условного противника.

«Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ анонсировало учения сил стратегического сдерживания с запусками баллистических и крылатых ракет. Как сообщает RT, маневры пройдут под руководством президента России Владимира Путина.