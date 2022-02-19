Глава британского МИД Трасс: Лондон согласовал антироссийские санкции с партнерами

Лондон, 19 февраля. Великобритания и ее союзники по Группе семи, а также Евросоюз, утвердили рестрикции против России. С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

По словам дипломата, ограничительные меры могут ввести в случае «атаки» РФ на Украину. При этом, Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать». Отмечалось, что западная риторика используется как предлог для расширения НАТО. Санкции Лондона уже согласовали с представителями Группы семи и Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о попытках некоторых стран обострить ситуацию за счет наложения рестрикций на РФ и Белоруссию. Запад пытается усугубить обстановку внутри государств, убежден лидер.