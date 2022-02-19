Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала Елена Борщева.

«Сборная Пятигорска» добравшись до высшей лиги КВН сразу о себе заявила, как о самобытной команде, со своим неповторимым чувством юмора, которое основано на лингвистике. Елена Борщева была одной из самых ярких участниц этой команды и со своей необычной внешностью сразу же полюбилась зрителям.

Борщева в интервью «Давай поговорим» отметила, что «Сборную Пятигорска» долгое время не хотели брать в высшую лигу именно из-за того, что она считалась неформатом. Однако самым серьезным испытанием для Елены Борщевой стало участие в украинской лиге КВН в Киеве. В ту пору еще никаких конфликтов между нашими странами не было, но юмористов уже считали чужаками. И лишь когда удалось раскачать зал, шутки начали «заходить», и специфическая публика приняла команду.

Также Борщева рассказала о том, что ее закалило детство, о том, что у нее появилась кукла Барби пару лет назад, и она тем самым закрыла гештальт. Поведала Елена Борщева и о своем панамском отце, которого она не знала в детстве.

Большое интервью с Еленой Борщевой смотрите 20 февраля на площадке ФАН.