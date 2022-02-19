Байден заявил о возможном «вторжении» России на Украину в ближайшие дни

Вашингтон, 19 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы планирует развернуть «наступление» на Киев уже на следующей неделе.

Выступая на пресс-конференции, глава Белого дома стал утверждать, что российские войска «окружили» Украину со стороны Белоруссии, вдоль границ РФ, а также в Черноморском регионе.

«Российские силы планируют и намерены напасть на Украину в течение будущей недели, в предстоящие дни. Мы считаем, что они выберут в качестве цели столицу Украины Киев», — сказал Байден.

Высказывания американского президента прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, она упрекнула Байдена в игнорировании проблем Донбасса, где сейчас наблюдается резкая эскалация напряженности. Кроме того, как сообщает RT, ранее дипломат иронично призвала западные СМИ огласить «новый график вторжений» на Украину.