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Порядка 6 тысяч жителей ДНР эвакуировались в Россию

Общество
Порядка 6 тысяч жителей ДНР эвакуировались в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Астрахань

Донецк, 19 февраля. Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировались в Россию. Всего территорию покинули более шести тысяч человек.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий рассказал, как проходит эвакуация гражданского населения. По его словам, на российской границе уже развернуты пункты помощи для беженцев. Около трети из них — дети, передает региональная служба МЧС.

При этом из Луганской Народной Республики (ЛНР) выехали около 25 тысяч человек. Они пересекли границу на личных автомобилях. Ряд российских регионов уже сообщил о готовности принять у себя жителей Донбасса.

Беженцы, прибывающие в Ростовскую область, должны получить финансовую помощь. Соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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