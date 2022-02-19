Если драка неизбежна — бей первым: что ждет нас в новой фазе войны в Донбассе

К февралю 2022 года ситуация на востоке Украины, где все восемь лет тлеет в разных фазах вооруженный конфликт, вновь обострилась до предела. Вооруженные силы Украины активизировали огонь по всей линии боевого соприкосновения, под удар киевских силовиков попадают не только выжженные огнем прифронтовые территории, но и окраины крупных населенных пунктов.

Памятуя об ужасах горячей фазы конфликта 2014–2015 годов, когда украинские военные вели огонь по мирному населению Донбасса, Донецк и Луганск начали в спешном порядке организовывать эвакуацию населения в Россию. Все отчетливо понимают: на этот раз «киевские каратели» будут исполнены решимости уничтожить русские народные республики, что не удалось ВСУ в прошлом. И все знают — только Россия может остановить кровавый угар войны, в который неизбежно впадает Киев.

О том, какой страшный приговор готовят жителями ДНР и ЛНР Вооруженные силы Украины и как Москва может раз и навсегда остановить кровопролитие в Донбассе, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Новый виток агрессии

Вслед за месяцем антироссийской истерии, когда Запад активно раскручивал заявления о якобы грядущем «российском вторжении на Украину», в Киеве приняли решение идти ва-банк и начинать постепенно военную операцию против Донбасса. Утром 17 февраля, в то время как российские военные после плановых учений начали процесс возвращения в пункты постоянной дислокации, ВСУ активизировало обстрелы по всей линии боевого соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками.

Масштабы первой артподготовки, устроенной Киевом против Донбасса, впечатляют: только за утро 17 февраля по территории ДНР пришлось 215 ударов из станковых гранатометов (АГС и СПГ) и минометов, преимущественно калибром 82 и 122 мм. К полудню 17 февраля ситуация спокойнее не стала: массированные удары со стороны ВСУ продолжились. Подразделениям вооруженных сил ДНР и ЛНР был дан приказ отвечать на противоправные действия украинских силовиков, в результате чего уже было сорвано несколько диверсионных операций ВСУ.

Вместе с тем угроза диверсий и саботажа на территории ДНР и ЛНР не снимается. Уже 18 февраля около 19:00 мощный взрыв прогремел в Донецке: прямо под стенами здания Донецкой облгосадминистрации был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова; сам он, к счастью, не пострадал. Еще один теракт был совершен в ночь на 19 февраля в ЛНР: там в результате мощного взрыва началось крупное возгорание на газопроводе в районе Малой Вергунки под Луганском.

Понимая всю опасность текущего положения для мирного населения Донбасса, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник объявили о массовой эвакуации гражданских на территорию Российской Федерации. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области были готовы места приема и размещения граждан народных республик Донбасса.

Вместе с тем Денис Пушилин объяснил причину столь поспешного вывоза мирного населения республики. По данным главы ДНР, в ближайшее время Киев начнет силовую операцию против Донецка и Луганска.

«Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса, — заявил Пушилин. — Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик».

Федеральное агентство новостей /

«Хорватский» сценарий для Донбасса

С учетом всех происходящих событий можно уже сейчас предположить — Украина все же решилась повторить военный сценарий 2014 года, в рамках которого предполагалось уничтожение только что провозглашенных ДНР и ЛНР — вместе со всем поддержавшим создание республик населением. Однако ситуация несколько отличается от того, что мы видели в Донбассе семь лет назад: оказавшись на грани полного военного разгрома в ходе Иловайской и Дебальцевской операций, ВСУ все это время готовили силы для финального броска в сторону Донбасса.

По данным независимых источников, в данный момент в районе Донбасса Украина сосредоточила воинский контингент порядка 120–150 тысяч военнослужащих. Как и в прошлую итерацию конфликта, не обойдется без участия националистических «добровольческих батальонов», которые убивали мирных жителей Донбасса без разбора. Весь этот разношерстный кулак ВСУ и неонацистов попытается атаковать народные республики Донбасса с двух направлений, отсекая выход к границе с Россией и тем самым обрекая тысячи жителей ДНР и ЛНР на верную смерть.

И у этого наступления Украины уже есть четкий план.

На протяжении последних нескольких лет военные аналитики обсуждали возможности применения Украиной так называемого «хорватского» сценария в Донбассе. Речь идет о тактике, примененной вооруженными силами Хорватии в 1995 году, когда обученные и подготовленные военными специалистами НАТО солдаты захватили и уничтожили самопровозглашенную Республику Сербская Краина в ходе операции «Буря». По тому же пути активно шел Киев последние годы, проходя практику у военспецов Североатлантического альянса и приобретая военную технику у стран НАТО; впрочем, не всегда лучшего качества — на что хватало скудных бюджетов или в рамках межгосударственной милостыни. Теперь же, собрав ударный кулак, ВСУ готовы реализовать «хорватский» сценарий в полной мере.

«В самое ближайшее время Зеленский действительно начнет силовую операцию в Донбассе, — пишет в своем Telegram-канале бывший народный депутат Украины Олег Царев. — Украина хочет реализовать «хорватский» сценарий, используя мгновенный военный удар для взятия под контроль границы с Россией ДНР и ЛНР, с последующей зачисткой нелояльного нынешним властям населения. Планы сверстаны, задачи поставлены. Техника и личный состав готовы. Сценарий операции полностью одобрен Западом».

Единственное, что не учитывает Киев во всей этой авантюре (или же сознательно закрывает на это глаза) — это то, что применение «хорватского сценария» неизбежно вызовет гуманитарную катастрофу в Донбассе. Точно к таким же последствиям привела операция «Буря» ВС Хорватии: к этническим чисткам, уничтожению местного населения и как следствие — к оттоку сербского населения. По самым скромным подсчетам, в 1995 году из захваченной Краины бежало от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских сербов были зверски убиты, а некогда богатый край бывшей Югославии был превращен в безлюдную пустошь.

Федеральное агентство новостей /

Гарантий никто не даст

В этом разрезе готовности Киева к силовому (и кровавому) решению конфликта в Донбассе нужно понимать, что правительство Украины накаляет политическую обстановку, провоцируя Россию на проявление агрессии. Тем самым украинские политики и военные не оставляют возможности для мирного разрешения конфликта, ставя Минские соглашения фактически на грань разрыва.

С самого начала действия соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе Украина постепенно и подспудно нарушала минские договоренности, откровенно саботируя выполнение комплекса мер по их имплементации. За последние семь лет мы видели, как Киев неоднократно обстреливал прифронтовую территорию с разной степени интенсивностью. Были при этом и провокационные меры, связанные с деятельностью украинских военных, призванные решить тактические задачи — бои на Светлодарском выступе зимой 2016 года, захват поселка Старомарьевки в октябре 2021 года, а также похищения представителей ДНР и ЛНР.

Все это шаг за шагом нарушало хрупкий статус-кво и непосредственно вело к эскалации напряженности. Добавляли масла в огонь и заявления украинских политиков, которые неоднократно призывали президента Владимира Зеленского отказаться от выполнения «Минска-2». Окончательный же финал Минских соглашений наступил 18 февраля — когда Киев отказался проводить переговоры с представителями Донецка и Луганска. Вместе с тем представители Киева подчеркнули, что не будут следовать Минским соглашениям «в логике Москвы» — тем самым заведя имплементацию договоренностей в очередной логический тупик.

Во всей этой ситуации показателен тот факт, что Киев решился на разрыв «Минска-2» только после того, как Россия начала процесс возвращения военных после масштабных учений в пункты постоянной дислокации. После того, как Запад не дал Москве никаких гарантий по расширению НАТО на восток, России необходимо было получить гарантии от НАТО и США о ненападении Украины. Однако западные союзники Украины, одной рукой показывая готовность к мирному разрешению споров, другой рукой усиленно толкали Киев к интенсификации военных действий — разгоняя истерию о «российском вторжении».

Федеральное агентство новостей /

«Марионетка» из Киева

Таким образом, вина за фатальное уничтожение Минских соглашений во многом лежит не только на Киеве — но и на его патронах в Европе и за океаном. И нужно понимать, что президент Украины Владимир Зеленский — это во многом «марионетка» Запада, которая не в состоянии самостоятельно принимать решения и идет на поводу у своих патронов.

Показательно то, что, как только началась интенсификация боевых действий в Донбассе, Зеленский оказался в патовой ситуации. С одной стороны, он должен был бы остановить нарастающее кровопролитие и, исполняя свои предвыборные обещания, не допустить начала большой войны. А с другой стороны, Запад активно толкает Киев к нарушению Минских соглашений, и, таким образом, Зеленскому нужно учитывать мнение «больших дядек» из-за границы. Вот и приходится украинскому лидеру заявлять, что он не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, называя это «бессмысленным». При том, что смысла в собственных действиях шестого президента Украины вообще нет, он таким образом проецирует свою собственную беспомощность и слабость перед волей кураторов.

Еще более показательным оказалось поведение Белого дома в вопросе нахождения Зеленского на передовой агрессии в Донбассе. Как только президент Украины заявил о своем желании принять участие в заседаниях Мюнхенской конференции по безопасности 19–20 февраля, США недвусмысленно намекнули Зеленскому на свою «обеспокоенность» такими планами. Фактически Вашингтон указывает Зеленскому — сиди и не дергайся; «твой номер 16-й, помалкивай в тряпочку».

И в этом смысле прав Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ: без горячей и решительной поддержки со стороны западных игроков Украина не решилась бы так открыто рвать Минские соглашения и вновь ставить Европу на грань большой войны.

«Зеленский провоцирует начало большой войны… Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева. Но понимает ли это Европа? Ее лидеры молчат. Если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий», — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей /

Спасение придет из России

В непростой ситуации, в которой оказался Донбасс перед лицом новой украинской агрессии, единственным актором, который способен остановить кровопролитие и восстановить хрупкий мир, остается только Российская Федерация. Наша страна уже показала, что способна отстаивать интересы притесняемого русского населения за рубежом, и теперь Москва однозначно должна встать на защиту Донбасса.

Тому есть несколько причин.

Во-первых, Россия уже показала, что не оставит в беде мирное население народных республик. Сразу после того, как Донецк и Луганск объявили о массовой эвакуации гражданских, президент РФ Владимир Путин поручил выплатить прибывающим в Ростовскую область беженцам по 10 000 рублей. Также президент поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область для создания там условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым.

Во-вторых, только позиция России и прямая демонстрация наших возможностей может удержать Киев от сползания в кровавое безумие. Одно только присутствие вокруг региона российских войск (пусть и в рамках учений) напугало киевских политиков и вызвало настоящую истерику на Западе. Соответственно, России стоит держать существенный контингент на западных границах в качестве напоминания западным партнерам о необходимых гарантиях безопасности от расширения НАТО. И только получив четкие и фиксированные гарантии, включающие и гарантии сдерживания Украины от начала большой войны в Донбассе, России стоит отводить войска от границ.

Ну и в-третьих, России не стоит ограничиваться одной лишь демонстрацией возможностей. Украину и ее западных патронов необходимо наказать за развязанную войну — и здесь стоит вспомнить о словах Владимира Путина, которые должны четко зарубить себе на носу наши противники в Большой Игре:

«Если драка неизбежна — бить надо первым».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.