Аккаунт Валиевой в Instagram достиг отметки в один миллионов подписчиков

Пекин, 19 февраля. Аккаунт российской фигуристки Камилы Валиевой в социальной сети Instagram достиг отметки в один миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что до победы 15-летней спортсменки на первенстве Европы в Таллине на ее аккаунт было подписано 172 тысячи человек.

Сумасшедшая активность в Instagram фигуристки началась 6 февраля. На пекинских Играх-2022 Валиева завоевала золото в команднике, но провалила произвольную программу в личных соревнованиях и не вошла в тройку призеров.

Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время пресс-конференции заявил журналистам, что не видит вины организации в неудачном выступлении фигуристки Валиевой на ОИ-2022.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования 7 февраля сообщило, что в декабрьской пробе Валиевой были обнаружены следы запрещенного препарата триментазидина.