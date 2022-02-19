Кот на велосипеде покорил жителей Симферополя

Жители Симферополя ежедневно становятся свидетелями уникального зрелища. На их глазах по городу на велосипеде ездит шотландский кот.

Максу пять лет, но он уже стал звездой полуострова — при покупке питомца хозяин Евгений Иванов даже не мог представить, что у усатого появится внезапная страсть к велоспорту.

«Захотели купить подарок к Новому году в 2016 году. Он был совсем другой: маленький, пушистенький комочек. Очень жалко его было. Потом все — обнаглел. Начал по потолкам лазать, прыгать по шторам. Он такой шебутной», — воспоминает владелец.

Евгений признается, что по своей натуре Макс — лентяй. Больше всего он любит спать и валяться на диване, вытащить кота на пешую прогулку было настоящим испытанием. Поэтому мужчина и решил придумать для любимца необычный вид досуга.

«Он любит на качелях качаться. Его это успокаивает. А здесь же тоже сидишь на велосипеде. Первое время по селам ездил. А в этом году я начал уже выезжать по городам. В принципе полтинник проезжаю нормально», — утверждает житель Крыма.

Каждый выход Макса взывает восхищенные взгляды горожан. Людям непривычно видеть кота на поводке в парке. А когда усатый спокойно сидит на плече хозяина во время заезда, очевидцы теряют дар речи.

«Я здесь выгуливаю собак ежедневно. Такого я еще не видела. Это нечто! Кот на велосипеде еще и на поводке — класс! Вот это впечатления! Уникум!» — рассказывает местная жительница Анна.

Мечта Евгения — уехать жить к морю. Правда из-за особенностей кота он пока не может этого сделать. Пушистику очень жарко, поэтому даже регулярные велозаезды они совершают в умеренную погоду.