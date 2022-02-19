Популярность российских товаров растет в мире

Москва, 19 февраля. Россия славится за рубежом не только нефтью и газом. Популярностью пользуются товары из самых разных сфер: от продовольственного питания, до технологий и мультипликации, пишет РИА Новости.

Так, кондитерское объединение «Любимый край» экспортирует печенье в США и Китай, а по шоколаду Россия обогнала Швейцарию. Теперь РФ находится на десятой строчке в рейтинге поставщиков данного вида сладостей.

Популярностью пользуется продукция «из Сибири». Особенно известны бренды made in Siberia в сегменте органической косметики и лекарственных трав.

Российский «Сбер» — сильнейший бренд Европы, следует из отчета Brand Finance. Знают в мире и «Лабораторию Касперского», чьими услугами пользуются 400 млн физлиц и 270 тысяч корпоративных клиентов. «Газпром», к слову, известен не только как поставщик голубого топлива. Он также выступает спонсором футбольной Лиги чемпионов, как Nike и Masterсard.

Отечественные мультфильмы — тоже бренд. Особенно любимы в мире известные всеми сериалы «Маша и Медведь», «Лунтик» и «Смешарики».

Экспорт российской сельхозпродукции вырос за 2021 год на 23,5%. Такие данные ранее представил ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе.