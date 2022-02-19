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Качество продуктов беспокоит россиян больше, чем цена

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 09:34
Общество
Качество продуктов беспокоит россиян больше, чем цена
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 19 февраля. Большинство россиян ориентируются на качество при покупке продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные исследования Россельхозбанка.

Всероссийский опрос, посвященный предпочтениям граждан во время похода по магазинам, был проведен в феврале этого года. В нем приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Так, около 41% покупателей заявили, что в первую очередь обращают внимание на состав продуктов и натуральность.

«Доступность цены остается определяющим фактором у 28% опрошенных, узнаваемость бренда влияет на решение покупки 20% потребителей, а 12% респондентов нашей страны называют самым важным фактором вкусовые характеристики продукта», — сказано в исследовании.

Товары повседневного спроса стали чаще реализовываться в России через интернет. В прошлом году торговым сетям удалось продать через интернет товаров на 329 млрд рублей, что является историческим рекордом для данного сегмента.

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