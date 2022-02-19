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Объявленное ОБСЕ заседание контактной группы 19 февраля не состоится

Политика
Объявленное ОБСЕ заседание контактной группы 19 февраля не состоится
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 19 февраля. Заседание контактной группы не состоится из-за Киева. Соответствующее заявление сделал источник, знакомый с ситуацией, в ходе беседы с изданием РИА Новости.

По данным источника, киевская сторона не стремится к конструктивным переговорам.

Известно, что спецпредставитель главы ОБСЕ в группе объявил о внеочередном заседании. По его словам, оно должно было состояться 16 февраля утром.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине за сутки зафиксировала 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Сообщается о 222 случаях в ДНР, в число которых входят 135 взрывов.

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