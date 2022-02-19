Пушилин: в ДНР за последние дни предотвращено несколько терактов украинских спецслужб

Донецк, 19 февраля. Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики смогли предотвратить несколько терактов, которые пытались организовать украинские спецслужбы за последние дни.

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, за последние дни удалось сорвать несколько террористических актов.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин сообщал, что диверсанты ВСУ пытались осуществить теракт вблизи Горловки. По его словам, бойцы украинской армии пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» вблизи населенного пункта.