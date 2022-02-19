Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Саханка в ДНР

Донецк, 19 февраля. Вооруженные силы Украины с утра продолжили обстрелы ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

По информации СЦКК, под ударом оказался населенный пункт Саханка. Обстрел начался в 8:00 с применением артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра. Всего было выпущено 16 снарядов.

Ранее представители мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 870 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе. На этом фоне, как сообщает RT, из ДНР было эвакуировано порядка 3,4 тысячи человек. Они покидают республику на автобусах и личном транспорте.