Мужской лыжный марафон на ОИ-2022 перенесли и сократили до 30 километров

Пекин, 19 февраля. Мужской лыжный марафон на пекинских Играх-2022 решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Старт соревнований был запланирован на 09:00 по московскому времени, но теперь — в 10:00. Кроме того, дистанцию гонки свободным стилем сократили с 50 километров до 30.

В составе сборной России участие в гонке примут Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

Напомним, ранее национальная команда России в составе Большунова, Алексея Червоткина, Спицова и Сергея Устюгова завоевала золото в эстафете 4х10 км на зимней Олимпиаде.

Олимпийские игры в столице КНР завершатся 20 февраля.