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Отходами из канализации топит озеро и частный сектор в Новосибирске
Происшествия
Отходами из канализации топит озеро и частный сектор в Новосибирске
vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»  /  Роман Захаренко

Новосибирск, 19 февраля. Нечистоты затопили частный сектор в Ленинском районе.

По словам очевидцев, разрыв канализации произошел вблизи дома №253/1 на улице Титова около двух недель назад, отходы топят улицу Облачную и загрязняют озеро Юго-Западное.

Обеспокоенные экологической проблемой жители сняли происходящие на видео и выложили ролик в социальные сети. На кадрах видны заполненная водой канава и большой ручей, который перетекает через дорогу.

«На всей улице стоит ужасающий запах, будто из общественного туалета. Никто не предпринимает никаких действий, лишь привязывают ограничительные ленты», — пожаловался в сообществе «АСТ-54» Роман Захаренко.

Ранее новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал на холсте карикатурный герб города в виде мусорного бака с крысами, голубем и костылями. Картина выполнена акриловыми красками и, по мнению автора, могла бы украсить кабинет мэра или начальников коммунальных служб.

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Все новости / Происшествия / Отходами из канализации топит озеро и частный сектор в Новосибирске
жкх новосибирск коммунальные отходы нечистоты
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