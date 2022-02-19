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Дипломат Антонов призвал власти США поехать в ЛДНР и удостовериться в эвакуации граждан

Политика
Дипломат Антонов призвал власти США поехать в ЛДНР и удостовериться в эвакуации граждан
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 19 февраля. Американским авторам вброса об эвакуации жителей Донбасса следует лично отправиться в регион. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Официальный представитель Государственного департамента США в интервью для РИА Новости заявил, что Вашингтон оценивает сообщения об эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей как предлог для начала «вторжения» под чужим флагом. Дипломат не согласился с этим мнением.

«Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Оренбургская область готова принять у себя эвакуированных жителей ЛДНР. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

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антонов сша донбасс эвакуация
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