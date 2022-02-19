Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 09:34
09:33
Общество
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Петербурге 19 февраля
09:31
Происшествия
Трое взрослых и ребенок стали жертвами пожара под Тверью
09:26
Политика
Объявленное ОБСЕ заседание контактной группы 19 февраля не состоится
09:24
Происшествия
Осужденного за изнасилование школьницы экс-депутата нашли мертвым в уральской колонии
09:24
Происшествия
Главу жилищной инспекции Приморья задержали с поличным при получении взятки
09:23
Происшествия
Жертвами шторма «Юнис» в Западной Европе стали десять человек
09:16
Армия
Пушилин: в ДНР за последние дни предотвращено несколько терактов украинских спецслужб
09:15
Общество
Эндокринолог Жучкова посоветовала избегать повышенных нагрузок во время магнитных бурь
09:14
Армия
Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Саханка в ДНР
09:14
Олимпийские игры 2022
Мужской лыжный марафон на ОИ-2022 перенесли и сократили до 30 километров
Все новости

Спортсмен Риппон высказал критику в адрес фигуристки Трусовой

Олимпийские игры 2022
Спортсмен Риппон высказал критику в адрес фигуристки Трусовой
Global Look Press  /  Marco Alpozzi

Пекин, 19 февраля. Фигуристка Александра Трусова плохо себя вела во время награждения на Олимпиаде-2022. Об этом заявил американский спортсмен Адам Риппон.

Бронзовый призер ОИ-2018 в фигурном катании остался недоволен поведением российской спортсменки. Ему не понравилось, как россиянка вела себя после объявления результатов. Об этом пишет портал Sport.ru.

«Людям пришлось смотреть на девочку, которая не хочет идти на пьедестал, так как считает, что должна была получить золотую медаль. Ее поведение было таким же плохим, как и выступление», — заявил американец.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение Александры Трусовой после занятого второго места на ОИ-2022. Она считает, что тренерский штаб должен был прекратить плач спортсменки.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Спортсмен Риппон высказал критику в адрес фигуристки Трусовой
фигуристка трусова ои-2022 риппон
Комментировать