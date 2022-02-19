Спортсмен Риппон высказал критику в адрес фигуристки Трусовой

Пекин, 19 февраля. Фигуристка Александра Трусова плохо себя вела во время награждения на Олимпиаде-2022. Об этом заявил американский спортсмен Адам Риппон.

Бронзовый призер ОИ-2018 в фигурном катании остался недоволен поведением российской спортсменки. Ему не понравилось, как россиянка вела себя после объявления результатов. Об этом пишет портал Sport.ru.

«Людям пришлось смотреть на девочку, которая не хочет идти на пьедестал, так как считает, что должна была получить золотую медаль. Ее поведение было таким же плохим, как и выступление», — заявил американец.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение Александры Трусовой после занятого второго места на ОИ-2022. Она считает, что тренерский штаб должен был прекратить плач спортсменки.