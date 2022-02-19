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Ростовской области выделили из бюджета 5 млрд руб. для беженцев из Донбасса

Политика
Ростовской области выделили из бюджета 5 млрд руб. для беженцев из Донбасса
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Ростовская область уже получила 5 млрд рублей на выплаты эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Об этом доложил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Рабочая группа во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема беженцев из Донбасса в ночь на субботу. Первая группа покинувших ДНР уже прибыла в Россию 18 февраля ночью.

«5 миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — сообщил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об угрозе нападения Украины на Донбасс. На этом фоне он объявил об эвакуации женщин, детей и пожилых из региона в Ростовскую область России. МЧС республики собирается эвакуировать из республики 700 тыс. человек.

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беженцы донбасс выплаты
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