Украинские военные снова обстреляли ДНР из артиллерии и минометов

Донецк, 19 февраля. Украинские силовики вновь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из артиллерийских орудий и минометов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Совместный центр контроля и координации сообщает, что было выпущено 38 мин калибром 120 мм и 27 снарядов калибром 122 миллиметров. Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по четырем направлениям, сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели обстрел ЛНР 31 раз за последние сутки. Украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.