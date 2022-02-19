Депутат Рады Дубинский высмеял переезд западных посольств из Киева во Львов

Киев, 19 февраля. Влияние западных партнеров на внутренние дела Украины следует ограничить после переезд посольств из Киева во Львов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий пообещал следить за успехами европейских и американского представительств. Свое обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ, аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. — Прим. ред.) в местные коммунальные предприятия», — отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые сотрудники литовского посольства на Украине будут переведены из Киева во Львов. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.