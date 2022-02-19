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Депутат Рады Дубинский высмеял переезд западных посольств из Киева во Львов

Политика
Депутат Рады Дубинский высмеял переезд западных посольств из Киева во Львов
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Киев, 19 февраля. Влияние западных партнеров на внутренние дела Украины следует ограничить после переезд посольств из Киева во Львов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий пообещал следить за успехами европейских и американского представительств. Свое обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ, аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко и Мустафу Найема. — Прим. ред.) в местные коммунальные предприятия», — отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые сотрудники литовского посольства на Украине будут переведены из Киева во Львов. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

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