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Пользователи WeChat посоветовали не хранить в холодильнике специи, фрукты и лапшу

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 07:09
Общество
Пользователи WeChat посоветовали не хранить в холодильнике специи, фрукты и лапшу
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 19 февраля. Автор подчеркнул, что холодильник — не шкаф. Там нельзя хранить все подряд. Статья была размещена на китайском портале WeChat.

Оказалось, что в холодильнике нельзя хранить специи. Большинство из них начинают сыреть и терять свои вкусовые свойства. Кроме того при этих процессах специи начинают вырабатывать токсины, которые пагубно влияют на печень.

Также автор рекомендует не хранить в холодильнике тропические фрукты. Холод не продлевает срок их хранения, но при этом вырабатываются те же вредные токсины, что и в случае со специями.

«Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье», — предупредил автор.

Кроме того, в холодильнике также не рекомендуется хранить соленые овощи и лекарственные растения. При нахождении рядом с продуктами питания долгое время в них может проникнуть влага и бактерии и это приведет к утрате ценных свойств.

Ранее врач Малоземов посоветовал оставлять рис на ночь в холодильнике для усиления его пользы. По его словам, всего за ночь в холодильнике полезные свойства риса могут ощутимо усилиться.

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