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НАТО повысила боеготовность из-за обострения украинского кризиса

Политика
НАТО повысила боеготовность из-за обострения украинского кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 19 февраля. НАТО из-за опасений обострения на границе Украины и «кризиса с Россией» повысила боевую готовность солдат. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на близкий к Альянсу источник.

В повышенную боевую готовность пришли силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF). Теперь солдаты NRF должны будут быть готовы к передислокации в район военного конфликта в течение недели. Ранее этот период составлял 30 дней. Об этом передает агентство DPA.

В NRF входят наземные, воздушные и морские части, а также силы специального назначения. Их предназначение состоит в оперативной поддержке операций НАТО. По информации Die Welt, на фоне передвижения сил РФ возле украинских границ Альянс повысил боеготовность сил общей численностью 40 тыс. военных.

Ранее стало известно, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО. По словам Столтенберга, решение о появлении нового подразделения в стране было принято на очередной встрече глав военных ведомств членов Альянса.

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украина нато политика боевая готовность украинский кризис Силы быстрого реагирования nfr
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