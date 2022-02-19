Врио главы МЧС Чуприян поручил определить готовые к принятию беженцев регионы

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил определить, какие регионы России готовы принимать беженцев из Донбасса.

Глава ведомства провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течение суток организовать за каждым пунктом временного размещения бригады, которые будут ответственны за выплаты денежных средств беженцам. Также одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой военных действий со стороны Украины. Эвакуация в первую очередь касается женщин, детей и пожилых людей. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому, кто прибывает из Донбасса в Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что беженцы из ЛНР прибывают на КПП «Изварино-Донецк» в Ростовской области. Ночью они приезжают на собственных автомобилях, такси или просят подвезти знакомых.