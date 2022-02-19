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Беженцы из ЛНР прибывают на КПП «Изварино-Донецк» в Ростовской области
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Беженцы из ЛНР прибывают на КПП «Изварино-Донецк» в Ростовской области

Общество
Беженцы из ЛНР прибывают на КПП «Изварино-Донецк» в Ростовской области
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Беженцы из Луганской Народной Республики продолжают прибывать на расположенный в Ростовской области пункт пропуска «Изварино-Донецк».

Группы беженцев прибывают из Луганска и городов поменьше. Ночью они приезжают на собственных автомобилях, такси или просят подвезти знакомых. Среди прибывающих на КПП много детей, некоторые приезжают с домашними питомцами.

Беженцы боятся повторения 2014 года, сообщила РИА Новости одна из женщин на КПП. По ее словам, на линии соприкосновения происходит множество обстрелов.

«Подруги моей дочери живут около линии соприкосновения — говорят, что так много обстрелов давно не было», — поделилась собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в размере 10 тысяч рублей.

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беженцы ЛНР ростовская область
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