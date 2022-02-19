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Немецкий депутат Мютцених: украинский посол Мельник «перешел границы»

Политика
Немецкий депутат Мютцених: украинский посол Мельник «перешел границы»
pixabay.com

Берлин, 19 февраля. Украинский посол Андрей Мельник «перешел границы», заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

Украинский дипломат уже не раз требовал от ФРГ поставок оружия, а также содействия во вступлении страны в в НАТО. Кроме того, накануне визита Олафа Шольца в Москву Мельник призвал канцлера поставить России «ультиматум» с целью отвода сил РФ от границы.

Правительство Украины, по словам Мютцениха, знает, что Германия старается найти дипломатические пути решения эскалации в Донбассе, согласно «нормандскому формату» и Минским соглашениям.

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — подчеркнул депутат.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что Германия в вопросе расширения НАТО стала отыгрывать назад.

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