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Россия опровергла причастность к кибератакам на Украину

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 06:29
Политика
Россия опровергла причастность к кибератакам на Украину
pixabay.com

Москва, 19 февраля. Российская Федерация не причастна к атакам хакеров на Украину. Об этом заявили в российском посольстве в США.

Ранее центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил о DDoS-атаке на сайты минобороны Украины, ВСУ, а также Приватбанка и Ощадбанка. Москва отрицает свое отношение к кибератакам.

«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве», — говорится в официальном заявлении ведомства в Twitter.

Напомним, сенаторы США предложили ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину. Они призывают Вашингтон помочь Киеву в предотвращении подобного рода «агрессии».

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