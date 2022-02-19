Россия опровергла причастность к кибератакам на Украину

Москва, 19 февраля. Российская Федерация не причастна к атакам хакеров на Украину. Об этом заявили в российском посольстве в США.

Ранее центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил о DDoS-атаке на сайты минобороны Украины, ВСУ, а также Приватбанка и Ощадбанка. Москва отрицает свое отношение к кибератакам.

«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве», — говорится в официальном заявлении ведомства в Twitter.

Напомним, сенаторы США предложили ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину. Они призывают Вашингтон помочь Киеву в предотвращении подобного рода «агрессии».