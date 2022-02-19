Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать обещание не расширять НАТО на восток

Вашингтон, 19 февраля. Перед лицом новых доказательств США должны признать, что обещали СССР не расширять НАТО на восток, сообщил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

В британском национальном архиве нашли ранее содержавшийся под грифом «секретно» документ от 1991 года. В нем говорилось о переговорах представителей дипломатических ведомств США, ФРГ, Франции и Великобритании, сообщило агентство Spiegel.

Согласно документу, представлявший Берлин Юрген Хробог заявлял, что дипломаты согласились в том, что они не могут предложить членство в НАТО Польше и другим странам восточнее Одера. По словам представителя США Раймонда Зейтца, «СССР дали понять», что «НАТО не должна расширяться на Восток ни формально, ни неофициально», следует из документа.

«Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять», — сообщил РИА Новости Макговерн.

Президент России Владимир Путин ранее указал на движение НАТО к России. По его словам, именно Североатлантический альянс приближается к российским границам, а не Москва к блоку.