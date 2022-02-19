Глава ВОЗ Гебреисус: COVID-19 указал на неготовность мира к новой пандемии

Мюнхен, 19 февраля. Мир не готов к новой пандемии, поскольку COVID-19 указал на его несостоятельность справиться с подобными вызовами, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ поделился своей точкой зрения на Мюнхенской конференции по безопасности. Гебреисус отметил, что возможность предотвращения очередной пандемии зависит «от нашего выбора и того, насколько мы готовы».

«Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он также указал на отсутствие необходимых инвестиций в подготовительные мероприятия.

«Можно ли быть готовым к пандемии при таком положении дел? Не думаю», — заключил Гебреисус.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что процесс регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» проходит по плану.