ВСУ провели обстрел ЛНР 31 раз за последние сутки

Луганск, 19 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск 31 раз за последние сутки.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило РИА Новостям о количестве обстрелов Луганска за последние 24 часа. Офицер представительства ЛНР в СЦКК также уточнил, что ВСУ вели огонь по Луганску, используя, в том числе, артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня», - указал офицер представительства ЛНР.

Ранее в Луганске обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. По данному факту проводится проверку. Оружие было направлено в экспертно-криминалистический центр.