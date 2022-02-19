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Жители дома в Салехарде с начала зимы не могут добиться уборки сугробов

Общество
Жители дома в Салехарде с начала зимы не могут добиться уборки сугробов
wikipedia.org  /  Vasyatka1 / CC BY-SA 4.0

Салехард, 19 февраля. Жильцы многоквартирного дома в Салехарде не могут добиться вывоза снега с начала зимы.

Жители дома по адресу Маяковского, 3 еще с прошлого года пытаются решить данную проблему. По их словам, за зимний период снег со двора не вывозили ни разу. Им приходится чистить территорию дома собственными силами.

Горожанка Ольга В. рассказала о забытом доме в соцсетях. Она отметила, что звонила в УК «ЕГУК» 25 декабря и подала заявку.

«Я несколько раз обращалась — сказали: "Ждите". Вчера в очередной раз звонила. Нам сказали, что дом передан другой УК, эта заявка закрыта. Закрыта невыполненной», — сообщила она.

Власти Салехарда выдвигают свою версию, сообщает «Ямал-медиа». Так, в мэрии говорят, что судьба многоквартирника находится в руках самих жильцов. Начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ администрации Салехарда Алибек Керейтов уточнил, что дом числится на непосредственном способе управления.

Ранее сообщалось, что более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард. За прошлый год для региона закупили 61 единицу транспорта.

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