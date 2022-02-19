Фигуристка Щербакова рассказала о переживаниях за Валиеву

Пекин, 19 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о диалоге с российской спортсменкой Камилой Валиевой, которая по итогам выступлений в личном турнире на ОИ-2022 заняла четвертое место.

После командного соревнования фигуристов сборная России заняла первое место, после чего в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили запрещенное вещество. Расследование продолжается, но она была допущена к выступлениям на ОИ-2022.

Валиева лидировала после короткой программы в личных выступлениях. Но из-за ошибок в произвольном этапе заняла лишь четвертую позицию.

«До старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы. Я, как человек, который видит все ее тренировки, не могу остаться равнодушной. Вечером мы поговорили по душам, все обсудили», — сказала Щербакова в эфире «Первого канала».

Ранее стало известно, что фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили олимпийскими медалями 18 февраля в Пекине. Также на пьедестал поднялась японская фигуристка Каори Сакамото.