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Фигуристка Щербакова рассказала о переживаниях за Валиеву

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 05:16
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Щербакова рассказала о переживаниях за Валиеву
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 19 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о диалоге с российской спортсменкой Камилой Валиевой, которая по итогам выступлений в личном турнире на ОИ-2022 заняла четвертое место.

После командного соревнования фигуристов сборная России заняла первое место, после чего в допинг-пробе 15-летней фигуристки обнаружили запрещенное вещество. Расследование продолжается, но она была допущена к выступлениям на ОИ-2022.

Валиева лидировала после короткой программы в личных выступлениях. Но из-за ошибок в произвольном этапе заняла лишь четвертую позицию.

«До старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы. Я, как человек, который видит все ее тренировки, не могу остаться равнодушной. Вечером мы поговорили по душам, все обсудили», — сказала Щербакова в эфире «Первого канала».

Ранее стало известно, что фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили олимпийскими медалями 18 февраля в Пекине. Также на пьедестал поднялась японская фигуристка Каори Сакамото.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Щербакова рассказала о переживаниях за Валиеву
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