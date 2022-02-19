Украинский генерал Москаль назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»

Москва, 19 февраля. Украинский генерал Геннадий Москаль сравнил президента Владимира Зеленского с Наполеоном и призвал его «подумать», говоря на тему закрытия украинских оппозиционных каналов. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш».

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей назвал президента Украины «неуравновешенным и капризным человеком», который наделал много глупостей.

«И уже придется новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет», — заявил генерал.

Он предложил Зеленскому «подумать», говоря на тему закрытия украинских оппозиционных каналов. Также, по его мнению, украинский лидер просыпается «с одной мыслью», а на работу идет уже «с другой». Зеленский походит на Наполеона лишь «по росту», считает военный.

«Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — указал Москаль.

Ранее Зеленский одобрил решение о блокировках ряда украинских телеканалов. Экс-депутат Рады Бондаренко объяснила негативные последствия борьбы Зеленского со СМИ.