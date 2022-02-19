Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 05:00
04:56
Политика
Украинский генерал Москаль назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»
04:52
Олимпийские игры 2022
Фигурист Ягудин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на ОИ-2022
04:28
Общество
Прокурор Кормилицына предупредила об ответственности за незаконное получение выплат
04:23
Общество
Юрист Андреев рассказал о возможности получения налогового вычета после лечения COVID-19
04:00
Политика
Депутат Швыткин назвал возможный ответ России на отказ США по гарантиям безопасности
03:44
Политика
TikTok удалил видео с обращением Пушилина и заблокировал аккаунт РИА Новости
03:37
Политика
Украинский депутат Шуфрич подрался с журналистом Бутусовым в прямом в эфире
03:35
Общество
Эксперт по ЖКХ Ковалев: россияне не должны платить за уборку подъезда
03:11
Политика
Миссия ОБСЕ сообщила о 870 случаях нарушений режима прекращения огня в Донбассе
02:57
Политика
МЧС ЛНР: республику покинули 25 тысяч жителей
Все новости

Фигурист Ягудин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на ОИ-2022

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 04:52
Олимпийские игры 2022
Фигурист Ягудин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на ОИ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Пекин, 19 февраля. Российские парные фигуристы хорошо выступили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявил четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин

Обладатель золотой медали за ОИ-2002 года оценил выступление российских спортсменов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов по итогам короткой программы заняли второе место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов добились третьей позиции. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми.

Лидером выступления стали фигуристы из Китая. Об этом сообщает портал BetON.

«Все наши пары выступили хорошо. Все три пары в игре, пока все отлично. Все прям молодцы. Никто из наших не лишен шанса. Все решит произвольная программа», — сказал Ягудин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью для ФАН заявил, что последняя гонка биатлонистов не принесла медалей РФ. Однако это вовсе не повод критиковать российских спортсменов.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Ягудин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на ОИ-2022
олимпиада ягудин фигуристы
Комментировать