Фигурист Ягудин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Российские парные фигуристы хорошо выступили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявил четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин

Обладатель золотой медали за ОИ-2002 года оценил выступление российских спортсменов. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов по итогам короткой программы заняли второе место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов добились третьей позиции. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвертыми.

Лидером выступления стали фигуристы из Китая. Об этом сообщает портал BetON.

«Все наши пары выступили хорошо. Все три пары в игре, пока все отлично. Все прям молодцы. Никто из наших не лишен шанса. Все решит произвольная программа», — сказал Ягудин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью для ФАН заявил, что последняя гонка биатлонистов не принесла медалей РФ. Однако это вовсе не повод критиковать российских спортсменов.