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Прокурор Кормилицына предупредила об ответственности за незаконное получение выплат

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 04:28
Общество
Прокурор Кормилицына предупредила об ответственности за незаконное получение выплат
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Россиян могут привлечь к уголовной ответственности за получение выплат обманным путем, предупредила прокурор, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Мария Кормилицына.

Ответственность за хищение в сфере соцвыплат регламентирует статья 159.2 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о нанесении ущерба бюджету и внебюджетным государственным фондам, в том числе ПФР, отметил Кормилицына. Ответственность установлена за полученные путем обмана выплаты.

«Умалчивание о фактах, влекущих прекращение указанных в данной статье уголовного кодекса выплат, будет рассматриваться, как пассивный обман», — уточнила в интервью агентству «Прайм» эксперт.

К нарушителям относятся и граждане, которые получали выплату законно, но потеряли на нее право и умолчали об этом, отметила специалист.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство, позволяющие пенсионерам, достигшим 70 лет, получить новую денежную выплату в размере 13 200 рублей. Реализация этой инициативы потребует выделения из российского бюджета 54 млн рублей.

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