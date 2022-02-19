Юрист Андреев рассказал о возможности получения налогового вычета после лечения COVID-19

Москва, 19 февраля. Россияне могут вернуть часть средств после лечения COVID-19. Об этом сообщил адвокат, старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Специалист в эфире радио Sputnik рассказал, что оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета. Это относится и к периоду лечения, и к медицинским процедурам в период восстановления.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное – наличие (у этой организации, – ред.) лицензии на осуществление медицинской деятельности», — сообщил юрист.

Андреев отметил, что это относится и к аптекам. Однако получить вычет можно лишь за рецептурные препараты.

Юрист отметил, что на получение вычета за 2021 год есть только три года. Предельная сумма для вычета — 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что плательщики НДФЛ могут рассчитывать на налоговый вычет при покупке жилья. Он составляет 13 процентов от стоимости квартиры и дается лишь раз в жизни.