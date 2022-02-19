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TikTok удалил видео с обращением Пушилина и заблокировал аккаунт РИА Новости

Политика
TikTok удалил видео с обращением Пушилина и заблокировал аккаунт РИА Новости
unsplash.com  /  Kon Karampelas

Москва, 19 февраля. Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт российского издания РИА Новости, удалив видео с обращением главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к жителям ДНР из-за эвакуации людей.

Аккаунт РИА Новости заблокировали в ночь на субботу. Около 01:10 по московскому времени TikTok удалил видеоролик с обращением Пушилина к гражданам по поводу эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Глава ДНР отмечал, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может отдать военным приказ о наступлении в Донбассе.

Видеоролик успели посмотреть более 1,2 млн пользователей, но вскоре администраторы TikTok-канала получили уведомление о блокировке аккаунта «за многочисленные нарушения Правил сообщества». Мотивы закрытия аккаунта администрация TikTok не объяснила, сообщает РИА Новости.

Обжаловать решение через форму подачи жалобы в TikTok из-за блокировки невозможно. Канал все еще доступен для пользователей, но публиковать в нем новые видеоролики агентство не может.

Ранее оппозиционные украинские телеканалы «Первый независимый» и «UkrLive» были удалены из YouTube. Один из акционеров телеканалов Артем Марчевский заявил, что таким образом представители власти пытаются «закрыть рот неугодным журналистам».

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