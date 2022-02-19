Украинский депутат Шуфрич подрался с журналистом Бутусовым в прямом в эфире

Киев, 19 февраля. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Конфликт начался со словесной перепалки между мужчинами. После этого Шуфрич взял слово, но Бутусов в это время грубо толкнул депутата. Шуфрич дал сдачи, мужчины упали на пол. Разнимать журналиста и депутата пришлось гостям в студии, а именно экс-премьеру Арсению Яценюку, экс-секретарю СНБО Алексею Данилюку и лидеру партии «Национальный корпус»1 Андрею Билецкому.

Депутат Нестор Шуфрич после драки ненадолго удалился из студии, но потом вернулся. На лицах мужчин были видны ссадины и царапины, которые они получили в драке.

Ранее в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» бывший президент Украины Петр Порошенко выразил желание прекратить войну с Зеленским. По мнению бывшего президента, Украина нуждается в консолидации действий политической элиты ради «спасения страны».

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